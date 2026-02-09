La vicenda degli Epstein files si fa strada anche in Francia. Questa volta a finire sotto i riflettori è Jack Lang, ex ministro della Cultura durante il governo Mitterrand. La sua figura è stata coinvolta in un nuovo capitolo di questa inchiesta, che continua a sollevare dubbi e polemiche nel paese.

Parigi. La tempesta degli Epstein files, dal nome del finanziere pedofilo americano suicidatosi in carcere nel 2019, ha travolto anche Jack Lang, ex ministro della Cultura di Mitterrand e figura emblematica del socialismo francese. Dopo una settimana di pressioni da parte dell’Eliseo e del mondo politico, Lang ha rassegnato le sue dimissioni da direttore dell’Institut du Monde Arabe, incarico che ricopriva da tredici anni, ribadendo tuttavia di non essere mai stato a conoscenza dei crimini sessuali di Epstein. Il nome di Lang compare 673 volte nella seconda ondata di documenti pubblicati a fine gennaio dal dipartimento di Giustizia americano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli Epstein files colpiscono anche l'ex ministro della Cultura francese Jack Lang

L’ex ministro della Cultura francese, Jack Lang, si è dimesso dalla presidenza dell’Institut du monde arabe.

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.

