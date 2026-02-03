Epstein files Francia | si dimette la figlia dell’ex ministro Jack Lang

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese. La decisione arriva dopo le recenti rivelazioni sui cosiddetti Epstein files, che hanno scosso il mondo politico e dello spettacolo. Caroline Lang non ha dato spiegazioni ufficiali, ma la sua uscita sembra legata alle polemiche e alle tensioni nate attorno a questo scandalo. La sua decisione segna un altro passo nella lunga serie di conseguenze legate alle rivelazioni sui rapporti tra figure pubbliche e personaggi coinvolti.

L'ex ministro della Cultura francese Jack Lang e sua figlia Caroline, produttrice cinematografica, sono stati entrambi nominati nell'ultima pubblicazione di documenti relativi a Jeffrey Epstein. Mentre Lang, che attualmente dirige il prestigioso Istituto del Mondo Arabo di Parigi, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei crimini di Epstein quando sono diventati conoscenti, sua figlia ha reagito alle notizie dimettendosi dalla carica di presidente dell'Unione Indipendente di Produzione Francese (SPI). Il quotidiano francese Le Monde ha riportato che Lang, 86 anni, conosceva Epstein da diversi anni e che gli chiedeva favori come l'uso della sua auto o del suo aereo per sé o per la sua famiglia.

