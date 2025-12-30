Scuola gli studenti sospesi dovranno fare volontariato negli enti del terzo settore

A partire dal prossimo anno, gli studenti sospesi dalle lezioni per motivi disciplinari, con una sospensione da tre a 15 giorni, saranno chiamati a svolgere attività di volontariato presso enti del terzo settore. Questa misura mira a favorire un percorso di responsabilità e impegno civico, offrendo un'opportunità di crescita personale e di inclusione sociale, integrando la sospensione con un'esperienza educativa significativa.

