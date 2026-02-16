Gli auguri di Melania Trump alle forze armate Usa | Buon San Valentino – Il video

Melania Trump ha inviato un messaggio di auguri alle forze armate statunitensi presenti in tutto il mondo, perché si trovano lontano dai loro cari in occasione di San Valentino. Durante un evento a Fort Bragg, in North Carolina, ha condiviso un video in cui esprimeva la sua vicinanza e affetto, ricordando le difficoltà di chi serve la nazione lontano dalla famiglia.

