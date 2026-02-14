Per chi sono gli auguri di San Valentino di Donald Trump

Donald Trump ha condiviso i suoi auguri di San Valentino sui social, perché vuole mostrare il suo lato più umano. La Casa Bianca ha pubblicato alcune foto che ritraggono Trump insieme alla famiglia, cercando di far emergere un’immagine più affettuosa e personale. Tra gli scatti, ci sono momenti intimi con la moglie Melania e i figli, che danno un’idea di come il leader americano vive questa festa.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Ognuno è romantico a modo suo e Donald Trump non sfugge alla regola. Oggi, San Valentino, la Casa Bianca ha postato una serie di immagini che raccontano l'amore in salsa trumpiana. Ci sono delle dediche speciali, da Maduro alla Groenlandia. La Casa Bianca ha pubblicato su X un biglietto di San Valentino con un carosello di immagini. Una è dedicata al presidente Maduro, con la frase: "Hai catturato il mio cuore". Un'altra è dedicata alla Groenlandia, altro pallino di Trump. Il biglietto raffigura una mappa della Groenlandia inserita nel contorno di un cuore.🔗 Leggi su Today.it

La Casa Bianca ha condiviso sui social media alcuni biglietti di San Valentino, raffiguranti foto del secondo mandato di Donald Trump, come gesto sorprendente.

