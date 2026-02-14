Buon onomastico Valentino – Valentina oggi 14 febbraio | video e immagini di auguri da inviare via social

Valentino di Terni, che oggi si celebra come santo patrono degli innamorati, è stato ricordato con numerosi auguri sui social. La giornata, dedicata a San Valentino, è diventata un'occasione per inviare messaggi di affetto e condividere immagini romantiche, grazie anche alla tradizione consolidata di questa data.

Si festeggia oggi, 14 febbraio, San Valentino da Terni, venerato dalla chiesa cattolica, ortodossa ed anglicana e considerato patrono degli innamorati. Il Santo è anche protettore degli epilettici e viene invocato anche contro i dolori del ventre. Fu consacrato vescovo di Terni a soli 21 anni dopo essersi convertito al cristianesimo. San Valentino vescovo a soli 21 anni. In seguito fu invitato da Claudio II a sospendere le celebrazioni religiose. Valentino si rifiutò e tentò invano di convertire l’imperatore che, invece, di giustiziarlo decise di affidarlo ad una famiglia nobile. Le persecuzioni contro i cristiani ripresero durante l’impero di Aureliano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

