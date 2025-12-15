Una proposta di legge per fermare gli allevamenti intensivi di cavalli Evi PD | Riconoscerli come animali d'affezione
Una proposta di legge mira a vietare gli allevamenti intensivi di cavalli, riconoscendoli come animali d’affezione. L’iniziativa prevede inoltre il blocco dell’importazione di un ormone estratto dalle giumente e si oppone a pratiche di maltrattamento sistematico. La proposta, sostenuta da Evi (PD), punta a tutelare il benessere equino e a promuovere un trattamento più etico di questi animali.
Proposta di legge per riconoscere il cavallo come animale d’affezione, fermare l’importazione di un ormone che viene estratto dalle giumente e dire stop agli allevamenti intensivi dove avvengono maltrattamenti sistematici. La proponente, Eleonora Evi, a Kodami: "Macellare cavalli per mangiarne la carne è una di quelle cose che possiamo lasciare senza rimorsi nel passato". Fanpage.it
Oltre gli allevamenti intensivi: la nostra proposta di legge
