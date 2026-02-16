Gli amici cavalli non si mangiano

Michela Vittoria Brambilla ha presentato una proposta alla Camera per riconoscere i cavalli come animali da compagnia, reagendo alla crescente richiesta di tutela. La proposta nasce dopo che alcuni allevatori e associazioni animaliste hanno segnalato il rischio che i cavalli vengano considerati solo come risorse alimentari. La legge mira a tutelare gli equidi e a vietare il loro utilizzo come carne, portando in aula un dibattito che coinvolge anche i proprietari di stalle e i cittadini. La discussione parlamentare si concentra sulla definizione di cavalli come compagni di vita, non più solo come animali da lavoro o consumo.

Al via alla Camera l'iter di Michela Vittoria Brambilla sugli equidi come animali d'affezione Per la prima volta il Parlamento. Per la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare i cavalli animali d'affezione e, conseguentemente, vietarne la macellazione e l'utilizzo a scopo alimentare. Si tratta dell'AC 48 ""Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione", presentato all'inizio di questa legislatura dall'on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, che ha iniziato nei giorni scorsi il proprio iter nella commissione Agricoltura della Camera con l'abbinamento di due altre pdl depositate successivamente.