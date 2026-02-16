Gli alieni esistono | la frase di Obama fa il giro del mondo ma la verità è un’altra

“Gli alieni sono reali”. Poi ricalibra il tiro: “Ma non ho mai visto alcuna prova della loro esistenza”. Tocca anche a Barack Obama respirare la polvere della polemica complottista e anticomplottista online. L’ex presidente degli Stati Uniti aveva infatti scatenato un putiferio affermando, durante l’ultima puntata del podcast di Brian Tyler Cohen, che gli alieni erano reali. Nel rapido botta e risposta, tipico del podcast di Cohen, il conduttore aveva chiesto in modo diretto: “Gli alieni esistono?”. Obama non ci ha pensato nemmeno per un attimo e ha risposto: “Sono reali, ma non li ho visti”. Poi ha continuato: “Non sono tenuti nell’ Area 51. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

