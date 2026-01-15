La nave Ong Solidaire assegnata al porto di Ancona A bordo 29 migranti
La nave Ong Solidaire è stata assegnata al porto di Ancona, portando a bordo 29 migranti. Dopo un periodo di sospensione degli sbarchi, come richiesto dal sindaco Daniele Silvetti, questa operazione rappresenta una ripresa delle attività nel rispetto delle procedure. L’arrivo dei migranti avviene nel rispetto delle normative vigenti e in collaborazione con le autorità locali.
Si tratta del primo sbarco di persone salvate dal mare previsto nello scalo dorico per il 2026, dopo che la scorsa estate il sindaco Daniele Silvetti aveva chiesto al ministero degli Interni di non mandarne più per tutto il 2025 ANCONA – Dopo mesi di stop agli sbarchi, come espressamente richiesto dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti al ministero degli Interni, una nave con a bordo 26 persone è stata di nuovo assegnata al porto di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
