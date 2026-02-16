Giugliano via alla maxi bonifica di Ponte Riccio | rimozione di 10mila tonnellate di rifiuti

A Giugliano, questa mattina, è partita la grande operazione di pulizia a Ponte Riccio, dove vengono rimosse circa 10.000 tonnellate di rifiuti. La bonifica mira a liberare l’area dall’enorme quantità di immondizia accumulata nel corso degli anni, causata dall’insediamento abusivo di cittadini e attività illegali. Le squadre stanno operando con macchinari pesanti per eliminare i rifiuti depositati lungo le strade e all’interno dell’insediamento. La zona, situata nella zona Asi, si presenta ora più sgombra e più sicura per i residenti e le attività circostanti.

Sono iniziate questa mattina, lunedì 16 febbraio, le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nell'area dell'insediamento spontaneo di Ponte Riccio, nella zona Asi, a Giugliano. Si tratta di quello che viene definito il più grande intervento di bonifica rifiuti attualmente in corso in Campania. L'area, tristemente nota per essere stata teatro in passato di maxi roghi tossici, sarà interessata dalla rimozione di circa 10mila tonnellate di rifiuti accumulati nel tempo. L'operazione, dal valore complessivo di 1,6 milioni di euro, rientra nel piano nazionale di contrasto alle discariche abusive.