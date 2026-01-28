Giugliano celebra il Santo Patrono | messa celebrata da Franco Beneduce

Ieri a Giugliano si sono svolte diverse celebrazioni per il Santo Patrono, San Giuliano Maritre. La giornata è iniziata con una messa speciale celebrata da Franco Beneduce, che ha radunato molti cittadini. Le strade si sono riempite di fedeli e di gente venuta a partecipare ai festeggiamenti, che sono andati avanti per tutta la giornata. La piazza principale è tornata a vivere con musiche, bande e processioni, simbolo di un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione di tutta la comunità.

Ieri Giugliano ha celebrato San Giuliano Maritre, patrono della città. Diverse le celebrazioni nel corso di tutta la giornata. Teleclubitalia, come di consueto, ha trasmesso in diretta la Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare di Napoli Sua Eccellenza Monsignor, Franco Beneduce. Alla celebrazione ha presieduto il clero cittadino alla presenza delle autorità civili e militari assieme ai fedeli. Nell'omelia Monsignor Beneduce ricorda il senso della festa patronale quale occasione per riannodare i fili non solo con Dio, ma anche della fraternità e della comunità.

