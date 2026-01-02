Sosta vietata e rimozione forzata al centro insorgono i commercianti | Non ci fate lavorare

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso una pronuncia riguardante le recenti ordinanze di sosta vietata e rimozione forzata nel centro di Caserta. La decisione, presa dalla quarta sezione sotto la presidenza di Paolo Severini, riguarda un ricorso presentato da diverse attività commerciali contro il Comune di Caserta. La vicenda evidenzia le tensioni tra le esigenze di ordine pubblico e le difficoltà di esercizio delle attività locali.

La quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso proposto da 'Antica Caffetteria La Reggia snc', 'Green Garden Caffè Srl', 'La Reggia Srl', 'Serao G&G Srls', Studio legale Gravina, contro il comune di Caserta

