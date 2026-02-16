Giù le mura del Castello A Fabro scatta l’emergenza

A Fabro, le forti piogge hanno causato il crollo di una parte delle mura del Castello, lasciando scoperto un tratto di circa cinque metri. I residenti hanno assistito a un brusco smottamento, dopo ore di acquazzoni intensi che hanno allagato alcune strade del centro storico.

FABRO Una porzione delle mura del Castello di Fabro è crollata nella tarda serata di sabato, sotto i colpi di un maltempo che non ha dato tregua, almeno fino a ieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il crollo non ha coinvolto persone. Alcune abitazioni sono rimaste prive di energia elettrica. Sul posto la squadra proveniente dal distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali. "Alle ore 22.44, è avvenuto il crollo del muro ciclopico del Castello di Fabro. Fortunatamente, grazie all’installazione del monitoraggio elettronico avvenuta circa tre mesi fa, siamo riusciti ad intervenire in tempo per sgombrare l’area ed evitare danni a cose e persone’". 🔗 Leggi su Lanazione.it

