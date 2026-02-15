Crollo alle mura del castello di Fabro | nessun ferito disagi limitati

Nella serata di sabato, una parte delle mura del castello di Fabro si è sgretolata, causando timori tra i residenti. Il crollo si è verificato intorno alle 23:00 e ha lasciato alcune pietre sparse sulla strada vicino all’ingresso principale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e i disagi sono stati contenuti.

Fabro (Terni) – Una porzione delle mura del castello di Fabro è crollata intorno alle ore 23:00 di sabato. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone, mentre alcune abitazioni della zona hanno subito interruzioni nella fornitura di energia elettrica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali per verificare la stabilità della struttura e ripristinare i servizi essenziali.