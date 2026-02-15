Maltempo crollata porzione mura del castello di Fabro in Umbria

Una parte delle mura del castello di Fabro è crollata nella notte tra sabato e domenica, perché le forti piogge hanno indebolito le strutture. La caduta si è verificata in un’area meno visibile del castello, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Nessuno è rimasto ferito, ma il problema rappresenta comunque un rischio per la sicurezza del sito storico.

(LaPresse) Una porzione delle mura del castello di Fabro è crollata nella serata tra sabato a domenica a causa del maltempo. Non si registrano feriti, né persone coinvolte. Alcune abitazioni della zona sono rimaste temporaneamente senza energia elettrica. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali.