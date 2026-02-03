Evade dai domiciliari e minaccia i gestori di un pub Bloccato e arrestato dalla polizia

Un uomo agli arresti domiciliari evade e si presenta in un pub nel centro di Nardò. Nonostante fosse sotto restrizioni, si mette a bere e minaccia i gestori. La polizia interviene e lo blocca, portandolo in cella.

NARDO’ – Doveva starsene buono buono nella sua abitazione perché ristretto agli arresti domiciliari, invece si è ritrovato all’interno di un locale del centro storico di Nardò e, nonostante fosse già in evidente stato di alterazione, ha tentato di estorcere alcol al bancone. Il pronto intervento degli agenti del commissariato ha consentito di fermarlo e arrestarlo per evasione. I poliziotti sono dunque immediatamente intervenuti e hanno bloccato l’uomo, un 38enne già noto per diversi reati, originario di Roma, ma domiciliato a Nardò dove da qualche mese stava già scontando gli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Nardo’ Pub

Il 12 gennaio, un uomo di 49 anni è stato arrestato a Padova dopo aver evaso dai domiciliari per recarsi dalla ex.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nardo’ Pub

Argomenti discussi: Evade dai domiciliari per perseguitare di nuovo la ex. Dopo poco più di un mese di latitanza, la Polizia di Stato esegue misura cautelare in carcere - Questura di Roma | Polizia di Stato; Evade dai domiciliari e poi si allontana dal pronto soccorso, arrestato; Evade dai domiciliari e litiga con un cliente: ora è in carcere; Ubriaco evade dai domiciliari e danneggia un’edicola: arrestato dalla Polizia di Stato.

Evade dai domiciliari e tenta di estorcere alcol in un pub: arrestatoNARDÒ (Lecce) – Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso all’interno di un pub del centro cittadino, dove, in evidente stato di ... corrieresalentino.it

Evade dai domiciliari e minaccia i gestori di un pub. Bloccato e arrestato dalla poliziaNuovi guai per un 38enne domiciliato a Nardò fermato ieri sera in un locale dove si era recato in evidente stato di alterazione cercando di estorcere ancora alcol. Intervento tempestivo degli agenti d ... lecceprima.it

Piombino: evade dai domiciliari, arrestata una 25enne - facebook.com facebook

Ravenna, evade dagli arresti domiciliari e danneggia un’edicola: arrestato cittadino russo x.com