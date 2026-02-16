Giovanni Moscatelli scomparso da Tarquinia e trovato morto nel mare di Olbia

Giovanni Moscatelli, 88 anni di Tarquinia, è morto dopo essere scomparso per alcuni giorni, probabilmente a causa di un malore durante una passeggiata. Il suo corpo è stato ritrovato nel golfo interno di Olbia, vicino a un cantiere nautico di fronte al porto Isola Bianca, dalla Capitaneria di porto.

L'uomo si era imbarcato da Civitavecchia l'11 febbraio, durante la traversata ha accusato un malore ma poi si è allontanato dal pronto soccorso Uomo di Tarquinia scompare per giorni, trovato morto nel golfo interno di Olbia. Il cadavere di Giovanni Moscatelli, 88 anni, è stato individuato dalla Capitaneria di porto all'altezza di un cantiere nautico davanti al porto Isola Bianca. I militari hanno poi effettuato le operazioni di recupero. Moscatelli era residente a Tarquinia ed era scomparso nei giorni scorsi. Stando alla denuncia dei familiari, l'11 febbraio si era imbarcato da Civitavecchia per Olbia e durante la traversata aveva accusato un malore.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

