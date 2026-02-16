Giovanni Moscatelli scomparso da Tarquinia e trovato morto nel mare di Olbia
Giovanni Moscatelli, 88 anni di Tarquinia, è morto dopo essere scomparso per alcuni giorni, probabilmente a causa di un malore durante una passeggiata. Il suo corpo è stato ritrovato nel golfo interno di Olbia, vicino a un cantiere nautico di fronte al porto Isola Bianca, dalla Capitaneria di porto.
L'uomo si era imbarcato da Civitavecchia l'11 febbraio, durante la traversata ha accusato un malore ma poi si è allontanato dal pronto soccorso Uomo di Tarquinia scompare per giorni, trovato morto nel golfo interno di Olbia. Il cadavere di Giovanni Moscatelli, 88 anni, è stato individuato dalla Capitaneria di porto all'altezza di un cantiere nautico davanti al porto Isola Bianca. I militari hanno poi effettuato le operazioni di recupero. Moscatelli era residente a Tarquinia ed era scomparso nei giorni scorsi. Stando alla denuncia dei familiari, l'11 febbraio si era imbarcato da Civitavecchia per Olbia e durante la traversata aveva accusato un malore.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Sale sulla nave a Civitavecchia e arriva a Olbia: scomparso Giovanni Moscatelli
Giovanni Moscatelli, 88 anni, è scomparso a Olbia dopo essere salito su una nave a Civitavecchia.
Olbia, ritrovato un cadavere in porto, è di un anziano di Viterbo scomparso da giorniIl corpo recuperato dalla Guardia Costiera. Ricoverato in ospedale, da giorni aveva fatto perdere le sue tracce ... rainews.it
Tragedia nel porto di Olbia: chi era l’uomo trovato senza vita in mareOlbia Il corpo trovato in mare nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, sarebbe di Giovanni Moscatelli, l’88enne scomparso nei giorni scorsi in città. L’anziano, di Tarquinia, in provincia di Viter ... lanuovasardegna.it
