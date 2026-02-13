Bruno Osti, il pescatore di 47 anni scomparso in mare, è stato trovato morto perché si era impigliato in una rete di granchi. La sua imbarcazione si trovava a circa un chilometro dalla zona dove è stato rinvenuto il suo corpo, nelle acque di Gorino. Oggi, alle 13, il corpo di Bruno è affiorato a circa cento metri dal punto in cui si trovava la sua barca affondata, avvolto da una rete.

Comacchio, 13 febbraio 2026 – Era sott’acqua ad un centinaio di metri dal punto in cui hanno ritrovato la barca affondata il corpo di Bruno Osti, oggi pomeriggio alle 13, impigliato ad una nassa per i granchi nelle valli di Gorino. Bruno era scomparso la notte tra il 27 e il 28 gennaio. Il pescatore di Goro era scomparso nella notte tra il 27 e 28 gennaio scorsi e subito erano cominciate le ricerche durate diversi giorni, poi sospese, fino al ritrovamento dell’imbarcazione e gli stivali fino a ieri con l’amaro, quanto atteso e tragico, rinvenimento. Del 47enne non si avevano più notizie da due settimane: era uscito per recuperare le reti nel cuore della notte nonostante il mare in tempesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto Bruno, il pescatore di 47 anni scomparso in mare: era impigliato in una rete

