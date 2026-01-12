Udc Carini Giovanni Gallina | Sostegno alla proposta di legge a tutela delle pensioni degli ex precari

Giovanni Gallina, rappresentante dell’Udc a Carini, esprime il suo sostegno alla proposta di legge volta a proteggere le pensioni degli ex precari del pubblico impiego. Ringraziamenti sono rivolti agli onorevoli Lorenzo Cesa e Decio Terrana per l’impegno concreto in questa causa, che mira a garantire un trattamento più equo e sicuro per coloro che hanno lavorato in condizioni precarie.

"Esprimo il mio più sentito ringraziamento all'on. Lorenzo Cesa e all'on. Decio Terrana per il lavoro serio e concreto portato avanti a tutela delle pensioni degli ex lavoratori precari del pubblico impiego". Lo dichiara Giovanni Gallina, coordinatore Udc della città di Carini, commentando.

