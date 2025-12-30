Papà del Gnoco Comune autorizza l' elezione ma per il Bacanal è tardi
Il Comune di Verona ha dato l’autorizzazione all’elezione del Papà del Gnoco, ma per il Carnevale Bacanal del Gnoco si prospetta un percorso difficile. La comunicazione tra le parti appare complicata, evidenziando un’assenza di accordo tra l’Amministrazione e il Comitato organizzatore. La situazione riflette le sfide di coordinamento e dialogo necessarie per garantire il successo delle tradizionali iniziative carnevalesche in città.
Sembra essere un dialogo tra sordi quello tra il Comune di Verona e il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco. Al comitato è giunta ieri, 29 dicembre, la delibera comunale sull'organizzazione degli eventi carnevaleschi del 2026. L'apertura ufficiale del 496° Bacanal del Gnoco è stata fissata per il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
La votazione del Papà del Gnoco sarà però a porte chiuse, come già annunciato. Il Comune di Verona l’avrebbe comunque autorizzata in piazza con la votazione popolare tradizionale. #veronanetwork - facebook.com facebook
