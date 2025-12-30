Papà del Gnoco Comune autorizza l' elezione ma per il Bacanal è tardi

Il Comune di Verona ha dato l’autorizzazione all’elezione del Papà del Gnoco, ma per il Carnevale Bacanal del Gnoco si prospetta un percorso difficile. La comunicazione tra le parti appare complicata, evidenziando un’assenza di accordo tra l’Amministrazione e il Comitato organizzatore. La situazione riflette le sfide di coordinamento e dialogo necessarie per garantire il successo delle tradizionali iniziative carnevalesche in città.

