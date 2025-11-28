Il prefetto autorizza il Comune di Fossacesia | il piazzale della palestra sarà intitolato a Willy Monteiro Duarte
Il prefetto della Provincia di Chieti, Gaetano Cupello, ha autorizzato il Comune di Fossacesia a intitolare l’area antistante la palestra scolastica a Willy Monteiro Duarte, il giovane tragicamente ucciso nel 2020 e divenuto simbolo di altruismo e coraggio civile. L’intitolazione era stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
