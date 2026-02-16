Giornata nazionale della scrittura a mano il 23 gennaio di ogni anno Arriva il via libera in Commissione Cultura Cosa dovranno fare le scuole

La VII Commissione Cultura della Camera ha approvato la proposta di legge n. 758, promossa dalla deputata Ciaburro (FdI), che introduce la Giornata nazionale della scrittura a mano il 23 gennaio di ogni anno. La decisione nasce dalla volontà di riscoprire questa abilità, spesso trascurata tra studenti e insegnanti, in un momento in cui molte scuole puntano a recuperare le scritture manuali. Le scuole dovranno organizzare attività e laboratori dedicati alla scrittura a mano, coinvolgendo studenti di tutte le età.