Giornata nazionale della scrittura a mano il 23 gennaio di ogni anno Arriva il via libera in Commissione Cultura Cosa dovranno fare le scuole
La VII Commissione Cultura della Camera ha approvato la proposta di legge n. 758, promossa dalla deputata Ciaburro (FdI), che introduce la Giornata nazionale della scrittura a mano il 23 gennaio di ogni anno. La decisione nasce dalla volontà di riscoprire questa abilità, spesso trascurata tra studenti e insegnanti, in un momento in cui molte scuole puntano a recuperare le scritture manuali. Le scuole dovranno organizzare attività e laboratori dedicati alla scrittura a mano, coinvolgendo studenti di tutte le età.
La VII Commissione Cultura della Camera ha approvato la proposta di legge n. 758, d'iniziativa della deputata Ciaburro (FdI) e altri, che istituisce la Giornata nazionale della scrittura a mano. Il provvedimento mira a valorizzare la scrittura manuale e la calligrafia come patrimonio culturale e strumento di sviluppo cognitivo.
Sora celebra la giornata nazionale della scrittura a mano nelle scuoleSora aderisce alla Giornata nazionale della scrittura a mano 2026 con incontri negli istituti comprensivi cittadini promossi dall'Associazione Iniziativa Donne e dal maestro Franco Taglione.
