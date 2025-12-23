Mercato Lazio arriva il giudizio della Commissione | atteso in giornata il via libera o il vincolo del saldo zero per gennaio

Oggi, in casa Lazio, si attende il verdetto della Commissione riguardo al mercato di gennaio. La decisione potrebbe confermare la possibilità di operare senza vincoli o imporre il saldo zero, proseguendo la linea gestionale storico di Claudio Lotito. La giornata rappresenta un momento importante per il club, che aspetta una risposta ufficiale che influenzerà le strategie di mercato future.

Giornata decisiva in casa Lazio: la Commissione pronta a comunicare se il mercato di gennaio potrà essere libero o soggetto a zero Da oltre vent’anni Claudio Lotito incarna la filosofia del “saldo zero”, un principio gestionale che ha guidato quasi tutte le sessioni di mercato della Lazio. L’unica vera eccezione è arrivata la scorsa estate, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

