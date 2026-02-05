Ore14 va in pausa il talk show di Milo Infante ferma la messa in onda da oggi | perché e quando torna in Tv

Questa mattina, alle 14, il talk show di Milo Infante è stato sospeso. La decisione è arrivata in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quindi da giovedì 5 febbraio la trasmissione resterà in pausa. Non ci sono ancora indicazioni precise su quando tornerà in onda.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellatato anche Affari Tuoi di De Martino. Cosa cambia; Ore 14 Sera, Milo Infante chiude su Garlasco con il giudice Vitelli e Giada Bocellari: confronto serrato; Ore 14, Milo Infante: Il giornalista picchiato poteva perdere un occhio, il racconto inedito dell'aggressione; Ore 14 Sera 29 gennaio 2026: ultima puntata prima dello stop per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Scontri a Torino. Si trova ai domiciliari il presunto aggressore del poliziotto preso a martellate, calci e pugni. Già a casa anche i devastatori della città. Il commento di Milo Infante.

Roberta Bruzzone: "Ho lasciato Ore 14 perché è venuta meno l'amicizia con Milo Infante, era come un fratello"

