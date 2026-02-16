Giochi Olimpici | scoperta a Como una filiera di contraffazione denunciato un imprenditore

A Como, le forze dell’ordine hanno scoperto un laboratorio di prodotti falsificati collegato ai Giochi Olimpici, portando alla denuncia di un imprenditore locale. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando sono stati rinvenuti numerosi articoli contraffatti pronti per essere venduti.

Como, scoperto un laboratorio di contraffazione legato ai Giochi Olimpici: denunciato un imprenditore. Como, 16 febbraio 2026 – Un'operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un laboratorio di produzione di stampe illegali con il logo dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 in un'azienda della provincia di Como. Denunciato il coniuge del legale rappresentante per contraffazione, l'intervento mira a contrastare la proliferazione di prodotti non autorizzati in vista dell'evento sportivo internazionale. L'indagine e il sequestro del materiale contraffatto. L'indagine, condotta dai finanzieri del comando di Como, è partita da un monitoraggio delle vendite online.