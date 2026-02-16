Olimpiadi 2026 | Como smantellata filiera di gadget contraffatti denunciato un sospetto per violazione di marchio

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato centinaia di gadget contraffatti, smantellando una rete di produzione e vendita illegale in vista delle Olimpiadi 2026. Un uomo è stato denunciato per aver violato il marchio ufficiale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per smascherare altri componenti dell’organizzazione. La scoperta è avvenuta durante un blitz nelle zone più frequentate della città, dove sono stati trovati articoli che riproducevano loghi ufficiali senza autorizzazione.

Blitz Anti-Contraffazione alla Vigilia delle Olimpiadi: La Guardia di Finanza Sgombra il Comasco da Gadget Falsi. La Guardia di Finanza di Como ha scoperto un giro di contraffazione legato al marchio ufficiale di Milano-Cortina 2026, sequestrando felpe e stampe destinate alla realizzazione di gadget non autorizzati. L'operazione, condotta in una zona industriale del Comasco, ha portato alla denuncia del coniuge del legale rappresentante dell'azienda coinvolta, con l'accusa di violazione delle norme sulla proprietà intellettuale. L'intervento si inserisce in un piano più ampio di tutela del marchio e dei consumatori in vista dei Giochi Olimpici Invernali.🔗 Leggi su Ameve.eu Finto finanziere tenta di vendere calendari e gadget contraffatti: denunciato 54enne Un uomo di 54 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Bari per aver tentato di vendere calendari e gadget contraffatti, spacciandosi per ufficiale della Guardia di Finanza. Olimpiadi 2026: Filiera di Abbigliamento Falsificato Scoperta nel Comasco, Denunciato un Imprenditore.