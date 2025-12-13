Festa degli auguri la Società Ginnastica Giuseppe Falciai organizza un pomeriggio di emozioni

La Società Ginnastica Giuseppe Falciai invita la comunità aretina a un pomeriggio ricco di emozioni e convivialità, in occasione della Festa degli Auguri. L’evento si svolgerà oggi, 13 dicembre, al Palasport Estra “Mario D’Agata”, a partire dalle 18.00, offrendo musica, movimento e un momento di condivisione tra sportivi e cittadini.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Oggi sabato 13 dicembre, dalle ore 18.00 al Palasport Estra “Mario D’Agata ” la Società Ginnastica Giuseppe Falciai or ganizza un pomeriggio di emozioni, musica, movimento e soprattutto tanta passione per la tradizionale Festa degli Auguri. L’evento si aprirà con la suggestiva sfilata iniziale della Squadra di Serie A, che porterà in pedana lo stendardo della società, simbolo di identità e appartenenza. Dopo il saluto della Presidente Elisa Stocchi, anche tedofora nel passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo, insieme alle autorità sportive e istituzionali presenti, prenderà il via la prima parte del saggio dedicata alle esibizioni di ginnastica. Lanazione.it

Auguri Festa della Mamma 2025: frasi, messaggi e immagini da inviare - Certezza e porto sicuro, la figura materna è vita, anche se spesso si tende a dimenticarlo. repubblica.it

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025/ Le frasi: “Le madri ci guidano verso la grandezza” - Tante le sono le frasi di auguri per la festa della mamma 2025 che stanno scorrendo in queste ore sulle pagine web e sui social, tanti i messaggi dolci e d’amore da dedicare alle proprie madre, e noi ... ilsussidiario.net

Verduno: alla festa per gli auguri di Natale dell'Alba Bra Women di calcio. Una serata all'insegna dell'amicizia, dei valori dello sport e dello spirito di unione per una società che sta crescendo bene, capace di passare in un anno da due a sei squadre, e che cre - facebook.com facebook