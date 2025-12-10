Ginnastica La Rosa | giovani atlete protagoniste al campionato italiano Silver

Brindisireport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le giovani ginnaste della Ginnastica La Rosa si sono distinte al campionato italiano Silver tenutosi a Rimini, evidenziando talento e determinazione. In questa competizione, Ginevra De Luca ha conquistato il titolo di campionessa nazionale LD avanzato A5, confermando la crescita e le potenzialità delle atlete del club.

BRINDISI - Le giovani atlete della Ginnastica La Rosa brillano al campionato italiano Silver. Durante la “winter edition di Rimini”, Ginevra De Luca si è laureata nuova campionessa nazionale LD avanzato A5. Noemi Tamburrano si è classificata vice campionessa nazionale LD avanzato S2. Roberta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

