Ginnastica La Rosa | giovani atlete protagoniste al campionato italiano Silver

Le giovani ginnaste della Ginnastica La Rosa si sono distinte al campionato italiano Silver tenutosi a Rimini, evidenziando talento e determinazione. In questa competizione, Ginevra De Luca ha conquistato il titolo di campionessa nazionale LD avanzato A5, confermando la crescita e le potenzialità delle atlete del club.

BRINDISI - Le giovani atlete della Ginnastica La Rosa brillano al campionato italiano Silver. Durante la “winter edition di Rimini”, Ginevra De Luca si è laureata nuova campionessa nazionale LD avanzato A5. Noemi Tamburrano si è classificata vice campionessa nazionale LD avanzato S2. Roberta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Abodi sul Giro d' Italia | È un patrimonio nazionale - Zazoom Social News

Mercato Juve | Comolli stregato dal gioiellino della Ligue 1 Quanto costa portare il centrocampista a Torino - Zazoom Social News

Parkour Master: Rozic, l’atleta che ribalta l’idea dei limiti e ispira tutti - Da questo gesto quotidiano è nata una delle testimonianze più autentiche del Parkour italiano: Marco Rozic, 5 ori e 3 argenti nelle categorie Speed e Freestyle Master, atleta della Dinamic Gym di ... Riporta newsrimini.it

Finali nazionali di ginnastica artistica a Montevarchi: giovani atleti in gara - Sabato 24 e domenica 25 maggio il palazzetto dello sport ospiterà le finali nazionali del Campionato Allievi Gold ... Lo riporta lanazione.it

DA TRIESTE AI MONDIALI DI GINNASTICA NELLE FILIPPINE La ginnasta Anthea Sisio, della società Aiace Ginnastica ma ormai da tempo allenata dai tecnici dell’Artistica ’81 presso il Centro Tecnico di #Trieste, è nella rosa delle quattro ginnaste che nei gio - facebook.com Vai su Facebook