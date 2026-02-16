Giallo dei tre cacciatori uccisi a Messina l'indagato ammette | Ho preso parte alla sparatoria

A Messina, un uomo di 52 anni ha confessato di aver partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre cacciatori, spinto dalla rabbia per un diverbio durante una battuta di caccia. Dopo aver ammesso di aver aperto il fuoco, il sospettato ha scelto di non rispondere ad altre domande degli investigatori, rifiutando di fornire ulteriori spiegazioni. La polizia sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e il ruolo di ciascun coinvolto.

L'uomo, 52 anni, ha dapprima ammesso di aver preso parte alla sparatoria in cui sono morti tre cacciatori nel messinese: poi però si è trincerato nel silenzio e non ha fornito agli inquirenti ulteriori dettagli.🔗 Leggi su Fanpage.it Giallo dei tre cacciatori uccisi: c'è un indagato La procura di Patti ha un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. Il giallo dei tre cacciatori uccisi verso la svolta. C’è un indagato La polizia ha messo sotto inchiesta un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La strage dei cacciatori: venti giorni di un giallo dai tanti punti oscuri; I tre cacciatori morti sui Nebrodi, è il giorno dei funerali; Le orme nel bosco e le celle telefoniche per risolvere il giallo dei tre cacciatori; A 20 giorni dalla strage dei cacciatori sui Nebrodi ancora molte domande senza risposta. Messina, omicidio dei tre cacciatori: indagato fa parziali ammissioni, poi sceglie il silenzioPer l'omicidio dei tre cacciatori l'unico indagato è il bracciante agricolo 52 enne che, però, al momento ha scelto il silenzio. meridionews.it Il giallo dei tre cacciatori uccisi uno dopo l’altro in Sicilia: l'indagato era sul luogo della strage, l'ipotesi dello «sconfinamento»Indagato un 50enne amico del più anziano. Tra i cacciatori potrebbe essere scoppiata una lite perché i Pino, che per raggiungere Montagnareale avevano fatto 50 chilometri, avevano «invaso» il territor ... corriere.it Il giallo dei tre cacciatori uccisi Sicilia24 vi aspetta tutti i giorni alle 9:30, 10,30, 14:00, 15:00, 19:00, 00:00, 01:00 su Telecolor - Canale 11 #news #sicilia #sicilia24 #informazione #telegiornale - facebook.com facebook Svolta per la strage dei cacciatori sui Nebrodi: c’è un indagato. Il giallo del cane chiuso in auto e dei corpi in fila nel bosco: cosa non torna x.com