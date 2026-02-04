Il giallo dei tre cacciatori uccisi verso la svolta C’è un indagato

La polizia ha messo sotto inchiesta un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale. Gli inquirenti stanno seguendo una pista concreta dopo settimane di indagini. Ora si aspetta una svolta decisiva che possa chiarire cosa sia successo davvero.

Il mistero del triplice omicidio avvenuto nei boschi di Montagnareale, nel Messinese, potrebbe essere vicino a un punto di svolta. A una settimana dal ritrovamento dei corpi senza vita di tre cacciatori, uccisi a colpi di fucile nel cuore dei Nebrodi, gli inquirenti avrebbero individuato un quarto uomo presente sulla scena del crimine. Una figura rimasta finora sullo sfondo e che ora risulta formalmente indagata. Non erano soli nel bosco. La certezza che sta maturando tra gli investigatori è che, quella mattina, i tre uomini non fossero soli. Nel fitto della contrada Caristia, dove sono stati trovati i cadaveri di Antonio Gatani, 82 anni, e dei fratelli Giuseppe e Devis Pino, di 44 e 26 anni, c’era almeno un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale.

Nella notte una persona è stata interrogata nel caso dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco sopra Montagnareale.

