La procura di Patti ha un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. Le indagini continuano a ritmo serrato, ma ancora non ci sono dettagli definitivi. La comunità della zona si stringe intorno alla vicenda, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

AGI - Fanno passi avanti le indagini coordinate dalla Procura di Patti sulla misteriosa morte dei tre cacciatori nel bosco di Montagnareale nel Messinese. L'attenzione degli investigatori si è focalizzata su un quarto uomo, iscritto nel registro degli indagati. Gli sono state sequestrate le armi per essere analizzate. Potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda ma a fornire nuovi tasselli dell'indagine, oltre all'autopsia, saranno gli accertamenti balistici del al Ris di Messina sui fucili trovati accanto ai corpi dei fratelli Danis e Giuseppe Pino e all'82enne Antonio Gatani. I carabinieri avrebbero sequestrato anche altre armi, sulle quali sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giallo dei tre cacciatori uccisi: c'è un indagato

La polizia ha messo sotto inchiesta un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale.

Nella notte una persona è stata interrogata nel caso dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco sopra Montagnareale.

