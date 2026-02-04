Giallo dei tre cacciatori uccisi | c' è un indagato
La procura di Patti ha un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. Le indagini continuano a ritmo serrato, ma ancora non ci sono dettagli definitivi. La comunità della zona si stringe intorno alla vicenda, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
AGI - Fanno passi avanti le indagini coordinate dalla Procura di Patti sulla misteriosa morte dei tre cacciatori nel bosco di Montagnareale nel Messinese. L'attenzione degli investigatori si è focalizzata su un quarto uomo, iscritto nel registro degli indagati. Gli sono state sequestrate le armi per essere analizzate. Potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda ma a fornire nuovi tasselli dell'indagine, oltre all'autopsia, saranno gli accertamenti balistici del al Ris di Messina sui fucili trovati accanto ai corpi dei fratelli Danis e Giuseppe Pino e all'82enne Antonio Gatani. I carabinieri avrebbero sequestrato anche altre armi, sulle quali sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Agi.it
Il giallo dei tre cacciatori uccisi verso la svolta. C'è un indagato
La polizia ha messo sotto inchiesta un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale.
Messina, il giallo dei tre cacciatori uccisi nel bosco: nella notte interrogata una persona. Nessuna pista è esclusa
Nella notte una persona è stata interrogata nel caso dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco sopra Montagnareale.
