Simeone oggi sfida l'Inter con l'Atletico da avversario ma non per sempre | Un giorno l'allenerò
Simeone ha presentato la sfida di Champions che opporrà il suo Atletico Madrid ad un'Inter favorita: "I loro numeri parlano da soli, senza dimenticare le due finali.". Poi, il pensiero va oltre, oggi da avversario domani chissà: "Non dipende da me, certo che su quella panchina mi vedrei". 🔗 Leggi su Fanpage.it
