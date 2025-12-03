Barbara D'Urso dopo l'infortunio lancia un messaggio | A chi vuole che io mi ritiri dico solo ‘Salutame a soreta'
A Ballando Segreto, Barbara D'Urso si presenta in tutore dopo l'infortunio e conferma insieme a Pasquale La Rocca la volontà di proseguire. Poi, in una storia su Instagram, manda un messaggio velato agli hater che parlano di ritiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Barbara d'urso in forse a Ballando con le Stelle #barbaradurso #ballandoconlestelle #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Barbara d'Urso ? (@carmelitadurso) / Posts / X Vai su X
Barbara D’Urso dopo l’infortunio lancia un messaggio: “A chi vuole che io mi ritiri dico solo ‘Salutame a soreta’” - A Ballando Segreto, Barbara D'Urso si presenta in tutore dopo l'infortunio e conferma insieme a Pasquale La Rocca la volontà di proseguire ... Da fanpage.it
Barbara d’Urso si ritira da Ballando dopo l’infortunio: la sua risposta dopo il referto medico - Barbara d'Urso si ritira da Ballando con le Stelle: dopo l'infortunio alla spalla e il referto del medico, spunta la sua risposta ufficiale. Riporta donnaglamour.it
''Io non mollo'': Barbara d’Urso in sala prove col tutore dopo l’infortunio alla spalla - ''Io non mollo'': Barbara d’Urso in sala prove col tutore dopo l’infortunio alla spalla che si è procurata il 29 novembre ... Segnala gossip.it
Barbara D’Urso rivela il referto medico dopo le foto dall’ospedale che hanno preoccupato i fan - Barbara D'Urso infortunata a "Ballando con le stelle": diagnosi di borsite e trattamento previsto. Scrive bigodino.it
Barbara D'urso lascia Ballando? Il referto del medico dopo l'infortunio alla spalla: «Tutore, terapia infiltrativa e mobilizzazione cauta» - Preoccupano le condizioni di Barbara D'Urso in vista delle ultime puntata di Ballando con le Stelle. Riporta ilmessaggero.it
Barbara d’Urso in ospedale dopo l’incidente a Ballando con le stelle, la visita dopo l’infortunio alla spalla - L’infortunio riportato sabato sera a Ballando con le stelle da Barbara d’Urso rischia di avere strascichi inaspettati ... Da fanpage.it