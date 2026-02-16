Ghinelli a capo delle Politiche Europee di ANCI | speriamo un la guidi come Arezzo…

Il sindaco di Arezzo, Ghinelli, ha assunto il ruolo di responsabile delle Politiche Europee di ANCI, spinto dalla volontà di portare il suo esempio anche a livello continentale. La scelta nasce dalla convinzione che la sua esperienza in città possa fare la differenza in un contesto più ampio, e lui stesso spera di guidare la commissione come ha fatto con il suo Comune, affrontando le sfide con determinazione e un tocco di ironia tipica di Arezzo. La nomina arriva in un momento in cui i documenti europei richiedono interpretazioni pratiche e concrete, proprio come fa il primo cittadino con le decisioni quotidiane della sua amministrazione

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato stampa del Comune di Arezzo Il sindaco di Arezzo alla guida della Commissione Politiche Comunitarie di ANCI: tra incarichi internazionali e ironie tutte aretine Oh via, ora tocca all'Europa. Il sindaco Alessandro Ghinelli è stato nominato presidente della Commissione permanente "Politiche Comunitarie e Internazionali" di ANCI. La nomina è arrivata con tanto di firma del presidente Gaetano Manfredi e del presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti. In pratica, sarà lui a coordinare i lavori sulle questioni europee e internazionali che riguardano i Comuni italiani, in un momento in cui tra Bruxelles, geopolitica e fondi comunitari c'è da star svegli.