Ferrovie merci | rallentamenti in Germania a rischio imprese italiane temono impatto su costi e traffico

Le ferrovie merci in Germania stanno rallentando a causa di lavori di manutenzione imprevisti che hanno causato congestioni e ritardi nelle principali linee di transito, e le imprese italiane temono che questa situazione possa aumentare i costi e rallentare i traffici.

Merci su Rotai: L'Allarme delle Imprese per il Rallentamento del Traffico Ferroviario in Europa. Il trasporto ferroviario merci in Italia è sotto pressione. Lavori infrastrutturali in Germania, in particolare sul corridoio Scandinavo-Mediterraneo, minacciano di rallentare i flussi commerciali e aumentare i costi, sollevando preoccupazioni per l'economia italiana ed europea. L'associazione delle imprese ferroviarie merci, Fermerci, chiede un intervento governativo per mitigare i rischi e scongiurare un ritorno massiccio all'autotrasporto. Un Calo Già Evidente: I Primi Segnali di Difficoltà. I primi segnali di difficoltà sono già evidenti.