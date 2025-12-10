Si chiama Qolossus 2.0 il primo computer quantistico fotonico italiano

Qolossus 2.0 rappresenta il primo computer quantistico fotonico italiano, un dispositivo modulare innovativo che utilizza le proprietà dei quanti di luce per elaborare, memorizzare e trasmettere dati. Questa tecnologia apre nuove possibilità nel campo dell'informatica quantistica, offrendo potenzialità avanzate rispetto ai sistemi tradizionali basati sull'elettricità.

