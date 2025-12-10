Si chiama Qolossus 2.0 il primo computer quantistico fotonico italiano

Today.it | 10 dic 2025

Qolossus 2.0 rappresenta il primo computer quantistico fotonico italiano, un dispositivo modulare innovativo che utilizza le proprietà dei quanti di luce per elaborare, memorizzare e trasmettere dati. Questa tecnologia apre nuove possibilità nel campo dell'informatica quantistica, offrendo potenzialità avanzate rispetto ai sistemi tradizionali basati sull'elettricità.

Si chiama Qolossus 2.0 ed è il primo computer fotonico italiano modulare, innovativa tipologia di computer quantistico che sfrutta le proprietà dei quanti di luce, anziché l'elettricità, per manipolare, memorizzare e trasmettere dati. Il sistema è stato sviluppato con fondi Pnrr

