Enjoy the blues | concerto + jam blues Gianni Borgo 4tet

Unisciti a una serata di musica autentica con il concerto e la jam blues firmati Gianni Borgo 4tet. Con la sua voce ruvida e il talento alla chitarra, Gianni Borgo porta sul palco emozioni e energia, regalando un’esperienza coinvolgente e vibrante ai fan del blues.

Gianni Borgo, cantante e chitarrista noto per la sua voce ruvida e autentica e per l’energia con cui da anni anima palchi e festival liguri. Profondo conoscitore del blues tradizionale e delle sue contaminazioni moderne, Borgo ha la rara capacità di trasformare ogni esibizione in un viaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Enjoy the blues: concerto + jam blues Gianni Borgo 4tet

Quelle poche volte che mi capita di suonare uno slow blues…che fai…non lo usi lo slide? Qualche giorno fa ci si divertiva assieme a @marcofantonmusic @stravatowilliam @vincenzogrieco Enjoy @inprimopiano #stefanoprofazi #onstage #guitarplay - facebook.com Vai su Facebook

Enjoy the blues: concerto + jam blues Gianni Borgo 4tet - Gianni Borgo, cantante e chitarrista noto per la sua voce ruvida e autentica e per l’energia con cui da anni anima palchi e festival liguri. Si legge su genovatoday.it

Enjoy the blues: concerto + jam blues con Groovemakers feat Sem Puppo - Concerto blues di apertura con i Groovemakers con Edoardo Cibabene alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Mattia Ciuffardi alla batteria. Secondo genovatoday.it

One Way Ticket (To The Blues) Cover by Tanja Thomas

Video One Way Ticket (To The Blues) Cover by Tanja Thomas Video One Way Ticket (To The Blues) Cover by Tanja Thomas