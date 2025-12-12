Enjoy the blues | concerto + jam blues Gianni Borgo 4tet
Unisciti a una serata di musica autentica con il concerto e la jam blues firmati Gianni Borgo 4tet. Con la sua voce ruvida e il talento alla chitarra, Gianni Borgo porta sul palco emozioni e energia, regalando un’esperienza coinvolgente e vibrante ai fan del blues.
Gianni Borgo, cantante e chitarrista noto per la sua voce ruvida e autentica e per l’energia con cui da anni anima palchi e festival liguri. Profondo conoscitore del blues tradizionale e delle sue contaminazioni moderne, Borgo ha la rara capacità di trasformare ogni esibizione in un viaggio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Quelle poche volte che mi capita di suonare uno slow blues…che fai…non lo usi lo slide? Qualche giorno fa ci si divertiva assieme a @marcofantonmusic @stravatowilliam @vincenzogrieco Enjoy @inprimopiano #stefanoprofazi #onstage #guitarplay - facebook.com Vai su Facebook
