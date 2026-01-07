Enjoy the Blues | concerto Hot Shots + jam blues al Count Basie Jazz Club

Gli Hot Shots si esibiranno al Count Basie Jazz Club in una serata dedicata al blues. La band torinese, con il suo sound autentico e ricercato, propone un repertorio che valorizza le radici di questa musica. Seguirà una jam session dedicata agli amanti del genere, offrendo un’occasione per ascoltare e vivere il blues in un ambiente intimo e raffinato.

