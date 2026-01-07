Enjoy the Blues | concerto Hot Shots + jam blues al Count Basie Jazz Club

Gli Hot Shots si esibiranno al Count Basie Jazz Club in una serata dedicata al blues. La band torinese, con il suo sound autentico e ricercato, propone un repertorio che valorizza le radici di questa musica. Seguirà una jam session dedicata agli amanti del genere, offrendo un’occasione per ascoltare e vivere il blues in un ambiente intimo e raffinato.

Gli Hot Shots saranno in concerto al Count Basie Jazz Club per una serata dedicata al blues. Band torinese, gli Hot Shots coltivano da sempre un amore profondo e sincero per questa musica: il viaggio e la costante ricerca hanno modellato un sound che affonda le radici nelle calde pianure del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Enjoy the Blues: concerto Hot Shots + jam blues al Count Basie Jazz Club Leggi anche: Enjoy the Blues: concerto + jam blues Bida & Groovemakers Leggi anche: Enjoy the blues: concerto + jam blues Gianni Borgo 4tet Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Enjoy the blues a Genova con il concerto degli Hot Shots; Torino blues society & the sugar pine in concerto alla Pecora Nera; Blues tra ricordi e solidarietà con il concerto ’Play Mr D’Adamo’; Torino blues society. Enjoy the Blues: concerto Hot Shots + jam blues al Count Basie Jazz Club - Band torinese, gli Hot Shots coltivano da sempre un amore profondo e sincero per questa musica: il viaggio ... genovatoday.it

Enjoy the Blues: concerto + jam session blues al Count Basie - Previsto un concerto + Jam Blues con Mr Taddy and The Fabiolous Trio. mentelocale.it

Enjoy the blues: concerto + jam blues con Groovemakers feat Sem Puppo - Concerto blues di apertura con i Groovemakers con Edoardo Cibabene alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Mattia Ciuffardi alla batteria. genovatoday.it

You get Delta blues, rock, tarantella, Africa and the Arab world. It is sheer joy to listen to” - BBC RADIO 3. Justin Adams & Mauro Durante hit the tour once again. Info and tickets at ponderosa.it - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.