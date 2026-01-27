Dopo anni di inverni troppo miti nel 2026 se le previsioni saranno confermate 29 30 e 31 gennaio porteranno temperature polari e neve rispettando perfettamente l' antica leggenda del freddo più intenso dell' anno

L’arrivo di temperature polari e neve nel gennaio 2026 conferma le previsioni e riaccende il dibattito sulle variazioni climatiche. Dopo anni di inverni più miti, le condizioni si prospettano più rigide, rispettando l’antica leggenda del freddo più intenso dell’anno. Questo evento meteorologico rappresenta un elemento importante per comprendere le tendenze climatiche e le loro possibili implicazioni sul territorio.

C i siamo, il calendario segna la fine di gennaio e, puntuale come un orologio svizzero, riparte il tormentone meteorologico più antico d'Italia. Sì, perché 29, 30 e 31 gennaio rappresentano da secoli il cuore pulsante dell'inverno popolare essendo i cosiddetti Giorni della Merla, i giorni più freddi dell'anno. Ed effettivamente, quest'anno rispetto ad altri passati, la tradizione e le previsioni meteo sembrano andare curiosamente a braccetto, anche se con qualche sfumatura.

