Genitori a scuola Matteo Lancini sale in cattedra

Matteo Lancini ha attirato un grande pubblico ieri sera al suo intervento sulla genitorialità, perché più genitori vogliono capire come gestire gli adolescenti. La sala del Family Point di Misinto, Cogliate e Lazzate era piena di persone, anche in piedi e negli spazi esterni, tra cui molti giovani genitori. La partecipazione sorprende considerando che l’evento era pubblico e gratuito, e si è registrato il tutto esaurito in pochi giorni.

Successo inaspettato l'altra sera per l'incontro dedicato all' educazione di figli adolescenti: sala stracolma, gente in piedi e in corridoio nella sede del Family Point di Misinto, Cogliate e Lazzate in via Padovan. In programma l'incontro "Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti", promosso nell'ambito del Progetto Oasi - Scuola Genitori. La serata ha registrato una partecipazione straordinaria a testimonianza del forte interesse della comunità verso i temi educativi e il sostegno alla genitorialità. A condurre la serata c'era Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, tra i massimi esperti italiani sul mondo adolescenziale.