Genitori custodi o carcerieri? Matteo Lancini spiega perché restituire l’autonomia ai figli vale più di ogni divieto digitale

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autonomia dei giovani si sviluppa anche attraverso il loro tempo nel

Il cortile, il muretto o il parco costituiscono il cosiddetto terzo spazio, un luogo fondamentale dove adolescenti e preadolescenti sperimentano l'autonomia e costruiscono relazioni amicali lontano dalla supervisione diretta di genitori o insegnanti. L'articolo . Orizzontescuola.it

