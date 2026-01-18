Matteo Sorci ha iniziato la stagione con un risultato di rilievo, stabilendo il nuovo record italiano under 20 nell’eptathlon. Dopo aver conquistato l’oro agli EYOF, il giovane atleta si prepara alle prossime sfide, dimostrando un promettente potenziale nelle prove multiple. Un passo importante per l’atletica italiana, che guarda con fiducia al futuro di questa disciplina.

Matteo Sorci ha aperto la stagione nel miglior modo possibile, firmando il nuovo record italiano under 20 di eptathlon. L’azzurro si è reso protagonista di una bella prestazione da 5.573 punti in quel di Miramas (Francia) in occasione del suo debutto nella categoria juniores e ha superato il primato stabilito da Alberto Nonino nel 2023 (5.495 punti a Padova). Il non ancora 18enne umbro, tesserato per l’Atletica Perugia Team e lo scorso anno capace di conquistare la medaglia d’oro nel decathlon agli EYOF (Festival Olimpico della Gioventù Europea andato in scena a Skopje), si è fatto apprezzare nelle sette specialità: personale sui 60 metri (7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia può sognare nelle prove multiple? Matteo Sorci sale in cattedra: record U20 nell’eptathlon dopo l’oro agli EYOF

