Lavori per la fibra ottica manto stradale distrutto | lettera ai Commissari

L’ex capogruppo consiliare di Fdi Pasuale Napoletano è tornato “sulla situazione indecente e pericolosa derivante dall’esecuzione dei lavori per la fibra ottica nel territorio di Caserta. Precedentemente, quando ero in carica, invitai l'allora sindaco e assessore ad agire, senza tuttavia ottenere. 🔗 Leggi su Casertanews.it