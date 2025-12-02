Lavori per la fibra ottica manto stradale distrutto | lettera ai Commissari
L’ex capogruppo consiliare di Fdi Pasuale Napoletano è tornato “sulla situazione indecente e pericolosa derivante dall’esecuzione dei lavori per la fibra ottica nel territorio di Caserta. Precedentemente, quando ero in carica, invitai l'allora sindaco e assessore ad agire, senza tuttavia ottenere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
AVVISO ALLA CITTADINANZA – LAVORI FIBRA Si informa che dal 1° dicembre 2025 inizieranno i lavori di posa del nuovo cavo TIM sul territorio comunale. Le attività interesseranno il Centro Abitato e le contrade Corpi Santi, Colle Santa Croce, Fico San - facebook.com Vai su Facebook
Montemurlo, fuga di gas durante i lavori per la fibra: 80 persone evacuate dlvr.it/TPTb4s ? #Montemurlo Vai su X
Umbertide, il Pd: "Asfalto da rifare dopo i lavori per la fibra ottica" - "In alcune zone della città il manto stradale risulta sconnesso a causa degli scavi e delle tracce aperte... Da lanazione.it
Lavori per la fibra ottica. Il Comune diffida l’azienda: "Strade da ripristinare" - Tutto iniziò nel 2022 quando Tim, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del gruppo, prese l’impegno di realizzare ad Umbertide un innovativo piano di cablaggio che doveva portare la fibra ... Lo riporta lanazione.it
Lavori di posa fibra ottica: ripristini incompleti o superficiali. Il Comune di Barberino scrive al Ministero ed Infratel - “Il Comune di Barberino di Mugello intende portare alla Vostra attenzione le criticità riscontrate in diversi interventi di posa della fibra ottica effettuati nel nostro territo ... Come scrive ilfilo.net
Fibra ottica e strade non sistemate, il Comune "diffida" la ditta dei lavori - Il sindaco Moreno Pieroni non ha nascosto le carte pubblicandole anche sulla pagina Facebook del Comune: "Care ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Lavori sulle strade per la fibra ottica. Cambia la viabilità a Piediripa - Il ripristino temporaneo della circolazione in via Mozzi, una nuova ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale a Piediripa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Bosa marina, riprendono i i lavori per la posa della fibra ottica - Come annunciato nei giorni scorsi, sono ripresi in questi giorni i lavori per la posa della fibra ottica a Bosa Marina, prosecuzione degli interventi avviati in primavera nel centro urbano. Riporta unionesarda.it