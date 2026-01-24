La Polizia Municipale di Torre Annunziata ha emesso sanzioni a dieci aziende per lavori eseguiti in modo non conforme sul manto stradale. Queste multe, basate sull’articolo 21 del Codice della Strada, riflettono l’attenzione delle autorità locali alla corretta realizzazione degli interventi sui sottoservizi. La verifica dei cantieri prosegue per garantire la sicurezza e la qualità delle opere svolte in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Dieci sanzioni per violazione dell’art. 21 del Codice della Strada. E’ il bilancio dell’attività di controllo della Polizia Municipale di Torre Annunziata sui diversi cantieri in città per lavori ai sottoservizi. Le ditte sono state sanzionate per non aver eseguito il ripristino del manto stradale al termine dei lavori. Oltre alla sanzione pecuniaria, alle ditte è stato anche ordinato di effettuare nuovamente l’intervento di ripavimentazione di strade e marciapiedi a regola d’arte. L’attività di monitoraggio effettuata dagli agenti si è concentrata, in questa prima fase, su via Vittorio Veneto, via Dante, via Parini e via Provinciale Schiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, lavori fatti male al manto stradale: il Comune sanziona 10 ditte

