Gela Attivata dalla Prefettura l’Unità di crisi per l’allontanamento del 26enne Melchiorre d’Aleo

La Prefettura di Gela ha attivato l’Unità di crisi dopo la scomparsa di Melchiorre D’Aleo, un ragazzo di 26 anni che è sparito lunedì scorso. La decisione arriva perché le ricerche non hanno ancora portato a un risultato e le autorità temono il peggio. Gli agenti stanno setacciando le zone più frequentate della città e hanno già interrogato amici e familiari. Per ora, la famiglia di Melchiorre si aggrappa a ogni possibile segnale che possa ritrovarlo.

Gela nel Vortice dell'Attesa: Ricerche per Melchiorre D'Aleo, 26 Anni, Scomparso da Lunedì. Gela è in allerta. Le forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura di Caltanissetta, sono alla ricerca di Melchiorre D'Aleo, un giovane di 26 anni scomparso da lunedì 12 febbraio. L'attivazione dell'unità di crisi sottolinea la gravità della situazione e l'impegno delle autorità a riportare a casa il ragazzo in sicurezza. L'Allarme e la Mobilitazione. La notizia della scomparsa di Melchiorre D'Aleo ha rapidamente allertato la comunità di Gela. Il Comune ha prontamente diffuso un appello alla cittadinanza, invitando chiunque possa avere informazioni utili a contattare le forze dell'ordine.