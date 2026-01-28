Ragazze scomparse potrebbero aver preso un bus per Milano La Prefettura di Cremona | Probabile allontanamento volontario

Le tre ragazze scomparse da Offanengo potrebbero aver preso un bus per Milano. La Prefettura ha confermato che si tratta di un probabile allontanamento volontario. Le minorenni, tutte ospitate in una comunità di accoglienza, sono state viste l’ultima volta la mattina del 26 gennaio all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino. Da allora, di loro nessuna traccia. La polizia sta cercando di capire se siano partite spontaneamente e se siano arrivate in città. La comunità e le famiglie sono in all

In provincia di Cremona c’è ancora apprensione per la scomparsa delle tre minorenni ospitate da una comunità di accoglienza e viste per l’ultima volta la mattina del 26 gennaio all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Offanengo. C’è stata una svolta nella ricostruzione della vicenda: secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri e i contenuti postati sui social, le due 12enni e la 14enne sarebbero salite su un autobus di linea – secondo alcuni testimoni in direzione Milano. L’ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un allontanamento volontario, confermando la versione dei compagni di scuola che avevano parlato di aver sentito parlare tra i banchi di “ piano di fuga”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

