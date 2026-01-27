È stata attivata la cassa integrazione straordinaria per un anno presso la Fir di Campogalliano, a seguito di un esame congiunto con le parti coinvolte. La misura, richiesta dai rappresentanti aziendali, mira a gestire la cessazione dell’attività, coinvolgendo il ministero del Lavoro, i sindacati e la Regione. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per fronteggiare la crisi aziendale.

Espletato l’esame congiunto presso il ministero del Lavoro, alla presenza dei rappresentanti aziendali, dei sindacati e della Regione, per la richiesta di apertura della cassa integrazione straordinaria di 1 anno per cessazione di attività della Fir di Campogalliano. L’ammortizzatore interessa 43 lavoratori ed è stata voluta da Fiom Cgil e Fim Cisl. Con la Cigs saranno avviate politiche attive del lavoro per salvaguardare le competenze e migliorare le professionalità dei lavoratori. Grazie alla mediazione serrata delle Rsu e dei sindacati si è anche ottenuto l’anticipo di parte delle spettanze dei lavoratori - ferie e permessi, Tfr non goduti – per l’equivalente di una mensilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Fir , attivata la ’cassa’ straordinaria

Approfondimenti su Fir Campogalliano

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CRISI AZIENDALE: I PRIMI SEGNALI CHE IGNORI

Ultime notizie su Fir Campogalliano

Argomenti discussi: Crisi Fir , attivata la ’cassa’ straordinaria.

Fir di Campogalliano, attivata la cassa integrazione per cessazioneEconomia: L’ammortizzatore interessa 43 lavoratori, anche se nel giro di alcuni mesi ne rimarranno 30. L’azienda è di proprietà della famiglia Gruppioni ... lapressa.it

CRISI FIR CAMPOGALLIANO Attivata la Cigs straordinaria per cessazione. Impegno dell’azienda all’anticipo di una mensilità https://www.cgilmodena.it/p=105465 Fiom Cgil Modena | FIOM Emilia Romagna | Fiom Cgil Nazionale | CGIL Confederazione - facebook.com facebook