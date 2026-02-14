Gboard aggiornamento per una digitazione più fluida e precisa

Google ha annunciato un nuovo aggiornamento di Gboard, con l’obiettivo di rendere la digitazione più semplice e accurata. La novità principale riguarda una modalità cursore migliorata, che permette di spostare il testo con maggiore precisione. Inoltre, arriverà una trackpad virtuale, un’area touch che aiuta a posizionare il cursore senza fatica. Questa funzione sarà disponibile nelle prossime versioni dell’app, offrendo un’esperienza di scrittura più naturale.

Questo approfondimento analizza le novità legate a gboard, concentrandosi sulla futura modalità cursore e sull'introduzione di una trackpad virtuale per perfezionare la digitazione. Vengono descritti i limiti attuali del controllo cursore Glide e le potenziali implementazioni riportate in un APK teardown relativo alla versione 16.8.2.867538971-beta-arm64-v8a, come indicato da fonti del settore. modalità cursore di gboard: trackpad virtuale in arrivo. Al momento, il controllo cursore Glide consente di spostare rapidamente il punto di inserimento lungo la riga toccando la barra spaziatrice e trascinando lateralmente.