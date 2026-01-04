Gazzetta dello Sport | Lazio-Napoli è Sarri contro Conte | identità a confronto

L'incontro tra Lazio e Napoli offre uno sguardo approfondito sulle differenze tattiche e di filosofia tra Sarri e Conte. Mentre i duelli in campo tra i giocatori sono importanti, il vero focus è sulle strategie adottate dai tecnici, che rappresentano le rispettive identità delle squadre. Questo confronto tra allenatori arricchisce l’analisi di una partita che si preannuncia interessante sotto diversi aspetti.

Lazio-Napoli può essere raccontata attraverso i duelli in campo, da Isaksen contro Neres a Guendouzi contro McTominay, ma il vero confronto è in panchina. All'Olimpico, all'ora di pranzo, si affrontano Maurizio Sarri e Antonio Conte, due allenatori capaci di imprimere un marchio profondo alle proprie squadre. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'analisi firmata da Fabio Licari, questa non è la Lazio di Chinaglia né il Napoli di Maradona, ma il riflesso fedele dei loro tecnici. Il palmarès racconta due percorsi diversi.

